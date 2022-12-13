اعتقالات في الضفة تطال عدداً من الشبان في مناطق متفرقة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء 13/12/2022، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. الطالب الجامعي براء غزال- الخليل
٢. محمد الجعبري- الخليل
٣. زكي يوسف ديرية- بيت فجار جنوب بيت لحم
٤. محمد يوسف ديرية- بيت فجار
٥. موسى يوسف ديرية- بيت فجار
٦. يونس يوسف ديرية- بيت فجار
٧. عماد محمد طقاطقة- بيت فجار
٨. المحرر ماهر تحسين عابد- كفردان غرب جنين
٩. عمار محمد بني عودة- طمون قرب طوباس
١٠. محمد زيدان- كفر نعمة غرب رام الله
١١. محمد العبيدي- السيلة الحارثية غرب جنين
١٢. الفتى عبد الرحمن عزات- مخيم عقبة جبر بأريحا
١٣. أحمد أبو عادي- كفر نعمة
١٤. أدهم رفيق شواهنة- كفر ثلث قرب قلقيلية
١٥. قتيبة راتب رفاعي- رمانة قرب جنين
١٦. أحمد رضا أبو سلامة- فقوعة قرب جنين