اعتقالات في الضفة تطال عدداً من الشبان في مناطق متفرقة

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء 13/12/2022، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. الطالب الجامعي براء غزال- الخليل

٢. محمد الجعبري- الخليل

٣. زكي يوسف ديرية- بيت فجار جنوب بيت لحم

٤. محمد يوسف ديرية- بيت فجار

٥. موسى يوسف ديرية- بيت فجار

٦. يونس يوسف ديرية- بيت فجار

٧. عماد محمد طقاطقة- بيت فجار

٨. المحرر ماهر تحسين عابد- كفردان غرب جنين

٩. عمار محمد بني عودة- طمون قرب طوباس

١٠. محمد زيدان- كفر نعمة غرب رام الله

١١. محمد العبيدي- السيلة الحارثية غرب جنين

١٢. الفتى عبد الرحمن عزات- مخيم عقبة جبر بأريحا

١٣. أحمد أبو عادي- كفر نعمة

١٤. أدهم رفيق شواهنة- كفر ثلث قرب قلقيلية

١٥. قتيبة راتب رفاعي- رمانة قرب جنين

١٦. أحمد رضا أبو سلامة- فقوعة قرب جنين