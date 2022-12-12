الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة عن المناورة العسكرية الأخيرة

كشف وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بخصوص المناورة العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا الأسبوع.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن جيش وكافة القوات العسكرية تدربت هذا الأسبوع على الحدود الأردنية، على قصف أهداف في قطاع غزة بين المناطق المكتظة بشكل دقيق.

وحسب القناة، فإن الجيش تدرب أيضًا على احتلال مناطق والسيطرة على أماكن إطلاق الصواريخ في لبنان، بالإضافة إلى التدرب على عمليات اقتحامات واسعة في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وبدأ جيش الاحتلال صباح أمس، مناورة عسكرية في فرقة غزة تستمر عدة ساعات.

ووفقاً لجيش الاحتلال، فالمناورة تأتي من أجل رفع مستوى كفاءة وجاهزية الفرقة، سيتخللها حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية وسيسمع دوي انفجارات.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال، عن البدء بمناورة مفاجئة أطلق عليها اسم "الشتاء الساخن 2".

ووفقاً للمتحدث باسم جيش الاحتلال، بدأت الليلة مناورة مفاجئة أطلق عليها اسم "الشتاء الساخن 2" لتعزيز جاهزية القوات على الجبهة الشمالية بمشاركة 8000 جندي نظامي و5000 جندي احتياط.

وأفاد جيش الاحتلال أن المناورة ستستمر حتى الثلاثاء.