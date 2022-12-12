بالفيديو الأهلي يحافظ على صدارة الدوري بثلاثية في شباك الاتحاد السكندري

حقق فريق الأهلي فوزا مهما على ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأهلي وي السلام ، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 9 نقاط ليتراجع للمركز السادس بجدول ترتيب المسابقة.



جاءت بداية المباراة نارية بعد أن ضغط الأهلي هجوميا منذ الدقيقة الأولى، بحثا عن تسجيل هدف مبكر.



وفي الدقيقة 12، سجل بيرسي تاو لاعب الأهلي الهدف الأول، حيث راوغ أحمد عبد القادر الحارس المهدي سليمان، وتابع تاو الكرة في المرمى.



واصل الأهلي هجومه، ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 33، عبر ياسر إبراهيم، مستغلا تمريرة زميله علي معلول.



وجاء اعتماد الاتحاد السكندري على الهجوم المعاكس عن طريق أحمد عادل ميسي، لكن بدون أي خطورة على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.



وفي الدقيقة 44 تدخلت تقنية الفيديو، وتم احتساب ضربة جزاء ضد ياسر إبراهيم، سددها محمود علاء وأنقذها محمد الشناوي.



وفي الشوط الثاني، احتسب محمود البنا ضربة جزاء ثانية لصالح الاتحاد السكندري، بعد عرقلة واضحة من محمد الشناوي لأحمد عادل ميسي، لكن تم إهدارها بتنفيذ سيئ للغاية من "ميسي" خارج المرمى.



وتراجع الأهلي إلى منتصف ملعبه بداية من الدقيقة 65، وترك الاستحواذ للاتحاد السكندري، واعتمد على الهجوم المعاكس.



وفي الدقيقة 86 أهدر بيرسي تاو هدفا محققا بعد انفراد تام بالمهدي سليمان، لكن الجنوب أفريقي تعرض لإصابة عضلية منعته من التسديد.



ونجح الأهلي في الدقيقة 90، من إحراز الهدف الثالث عن طريق أكرم توفيق، بعد مراوغة ناجحة من محمد مجدي أفشة للمهدي سليمان، ثم تمرير لزميله توفيق.



استمر الاتحاد السكندري في محاولاته خلال الدقائق المتبقية من زمن المباراة دون جدوى، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء معلنا فوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد