قرعة دوري أبطال أفريقيا: الأهلي مع صن داونز فى مجموعة واحدة

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2022-2023 عن وقوع الأهلى معـ صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني في المجموعة الثانية.

يأتى الوداد البيضاوي المغربي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، فى النسخة الماضية ونظيره الأهلي المصري وصيف النسخة الماضية وحامل اللقب قبلها فى نسختين على رأس الأندية العربية المتواجدة في دور المجموعات.

وتأهل الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ويقع الأهلي فى التصنيف الأول بقرعة الكاف، بينما يحل الزمالك فى التصنيف الثانى بقرعة دوري الأبطال، وقد تشهد منافسات دور المجموعات وقوع قطبى الكرة المصرية فى مجموعة واحدة بالبطولة.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

ويتنافس 16 فريقا منها 9 أندية عربية و7 أفريقية في المجموعات وهى كل من: الأهلي (مصر)، الزمالك (مصر)، الوداد (المغرب)، الرجاء (المغرب)، الترجي (تونس)، المريخ (السودان)، الهلال (السودان)، شبيبة القبائل (الجزائر)، شباب بلوزداد (الجزائر)، صن داونز (جنوب إفريقيا)، سيمبا (تنزانيا)، فايبزر إف سي (أوغندا)، القطن (الكاميرون)، فيتا كلوب (الكونغو)، حوريا كوناكري (غينيا)، بترو أتلتيكو (أنجولا).

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. تصنيف الأندية

ويأتي تصنيف الأندية الأفريقية وفقا للنقاط قبل إجراء قرعة دور المجموعات كالتالى:

التصنيف الأول: الأهلي المصري (78 نقطة)، الوداد المغربي (71 نقطة)، الترجي التونسي (58 نقطة)، الرجاء المغربي (54 نقطة).

التصنيف الثاني: صن داونز الجنوب أفريقي (46 نقطة)، الزمالك المصري (43 نقطة)، بترو أتلتيكو الأنجولي (31 نقطة)، حوريا الغيني (31 نقطة).

التصنيف الثالث: سيمبا التنزاني (28 نقطة)، شباب بلوزداد الجزائري (27 نقطة)، شبيبة القبائل الجزائري (22 نقطة)، الهلال السوداني (19.5 نقطة).

التصنيف الرابع: القطن الكاميروني (14.5 نقطة)، المريخ السوداني (9 نقاط)، فايبرز الأوغندي، فيتا كلوب الكونغولي.

دوري أبطال أفريقيا.. الأكثر تتويجا

وإليكم قائمة الأندية الأكثر تتويجًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا قبل إجراء قرعة دور المجموعات ظهر اليوم الاثنين، كالتالي:

الأهلي – 10 ألقاب

الزمالك – 5 ألقاب

مازيمبي – 5 ألقاب

الترجي التونسي- 4 ألقاب

الوداد المغربي – 3 ألقاب

هافيا كوناكري الغيني – 3 ألقاب

الرجاء المغربي – 3 ألقاب

كانون ياوندي – 3 ألقاب

أشانتي كوتوكو – لقبين

شبيبة القبائل – لقبين

وفاق سطيف – لقبين

إنييمبا النيجيري – لقبين

النجم الساحلي – لقب

هارتس أوف أوك – لقب

فيتا كلوب – لقب

أسيك أبيدجان – لقب

الإسماعيلي – لقب

صن داونز – لقب

أورلاندو بيراتس – لقب

مولودية الجزائر – لقب

أوريكس دوالا الكاميروني – لقب

يونيون دوالا الكاميروني – لقب

كارا برازافيل الكونغولي – لقب

ملعب أبيدجان الإيفواري – لقب

الجيش الملكي – لقب

الأفريقي التونسي – لقب.