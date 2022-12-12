رصـــاص قناصة الاحتلال اخترقت جسد "جنى" وقتلت جهود المبعوثة الأممية بذخيرة الفيتو..!

تضرب قوات الاحتلال كل القوانين والمواثيق الدولية في عرض الحائط، إذ أقدم جندي" إسرائيلي" فجر اليوم، على قنص طفلة فلسطينية خلال اقتحام محافظة جنين، مما أدى إلى ارتقائها، تزامناً مع زيارة مبعوثة المبعوثة الأممية فرجينيا غامبا إلى فلسطين المحتلة للتحقق من جرائم جنود الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين، تمهيداً لرفع نتائجها التي ستتوصل إليها إلى الأمم المتحدة، دون الاكتراث لأي ملاحقة دولية قد تصدر بحقهم.

جريمة الاحتلال المتعمدة بحق الطفلة الفلسطينية، بالتزامن مع وصول المبعوثة الأممية إلى الأراضي الفلسطينية، يثبت أن قادة كيان الاحتلال لا يأبهون للقرارات الأممية بحقهم أو حتى إمكانية ضمهم إلى القائمة السوداء التي تستهدف الأطفال وتنتهك حقوقهم، في ظل وجود الفيتو الأمريكي الذي ينتشلهم من العقاب في كل مرة.

المختص في القانون الدولي المستشار أسامة سعد، اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، قال: إن الاحتلال "الإسرائيلي" ينفذ بجرائمه بحق الفلسطينيين بشكل عام، والأطفال على وجه الخصوص، حتى في ظل لجان تحقيق داخل فلسطين المحتلة، لأنه على يقين تام بأن أي قرار دولي قد يصدر بحقه حتى لو كان بالإدانة فقط، يُصطدم بفيتو أمريكي أو غطاء غربي، يمنع المجتمع الدولي من محاسبة كيان الاحتلال على انتهاكاته الواضحة، والموثقة بأدلة قانونية دامغة.

وأكّد المستشار سعد في مقابلة خاصة بـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ الاحتلال يرتكب جرائمه بحق الفلسطينيين؛ لأنه يحظى بغطاء أمريكي غربي، يمنحه حصانة ضد الملاحقة الدولية، والدليل على ذلك ارتكابه المجازر المتواصلة بحق عائلات فلسطينية كاملة، إضافة إلى قتله الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة المحمية بموجب اتفاقية جينيف الرابعة، والتي تم انظار العالم وهي ترتدي زي الصحافة المعترف به دولياً، إذ مرت كل تلك الجرائم دون أي حساب أو ملاحقة غربية بحقه.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يُلقي بالا لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي يوقع عليها بنفسه، لذلك يُمارس الجرائم بحق الشعب والطفولة الفلسطينية، بشكل سافر، وأمام كاميرات الاعلام في معظم الأحيان، دون أي اكتراث للعواقب التي قد تصدر بحقه، أو الالتفات إلى أي اتفاقيات دولية مبرمة بشأن هذا الأمر، مضيفا: "غير مستبعد على الاحتلال أن يرتكب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين في ظل وجود لجان دولية وأممية في الأراضي المحتلة، لأن "الفيتو" الأمريكي سيكون حاضراً.

وذكر، أن ما يشجع الاحتلال على استمرار ارتكاب جرائمه، هو أداء السلطة الضعيف والبائس في ملف رفع ملفات جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات، لأنها في كل تتعرض إلى ضغوط "إسرائيلية" وغربية وأمريكية تدفعها إلى التنازل وسحب ملف القضية، وهو ما يخل بدورها الوطني ويجعلها غير أمينة على حياة ومصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "السلطة دائما ما تخضع للإملاءات الأمريكية وتسحب القضايا المقدمة ضد قادة وجنود الاحتلال من محكمة الجنايات الدولية، وهو ما يدفع الاحتلال إلى الاستمرار بجرائمه ضد الفلسطينيين، دون الاكتراث للاتفاقيات الدولية، إضافة إلى أنه يأمن العقاب من الجهات الدولية المختصة".

ووفق المختص في القنوان الدولي، فإن قادة الاحتلال يحاولون تزوير الحقائق للمبعوثة الأممية ولجان التحقيق، ويبررون لهما خطوات القتل والانتهاكات بحق الفلسطينيين، بأنهم كانوا يمارسون نوعا بما يسمونه بـ "الإرهاب"، على حد تعبيرهم.

وتابع: "هناك قضايا كثيرة جداً تؤكد ارتكاب الاحتلال مجازر متعمدة بحق الفلسطينيين منها، قضية خطف وتعذيب وقتل الطفل محمد أبو خضير، وعائلات بأكملها قضت حرقاً بفعل المستوطنين المحميين من قوات الاحتلال، إضافة إلى قتل أطفال من مسافة صفر ودون أي مسوغ أو مبرر لذلك، وآخرون يعتقلون ويتم التحقيق معهم بشكل همجي، بأدلة واضحة وموثقة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، تدين الاحتلال.

وشدد على أن الاحتلال وقادته يرتكبون الجرائم؛ لأنهم على يقين تام، بأن فعلتهم ستمر دون حساب أو عقاب دولي، حتى إن الاحتلال يرفض في الكثير من المناسبات إدخال اللجان الدولية المختصة في التحقيق بشأن جرائمه بحق الفلسطينيين، إلى الأراضي المحتلة.