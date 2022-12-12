فصائل المقاومة : جريمة استهداف الأطفال نكراء والمقاومة المتصاعدة في الضفة قادرة على الثأر

نعت فصائل المقاومة الوطنية والاسلامية اليوم الاثنين 12/12/2022 ، الطفلة الشهيدة جنى زكارنة التي ارتقت برصاص الاحتلال بدم بارد في جنين ، معتبرةً أن الجريمة نكراء وتستهدف الطفولة والآمنين هو ما يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال.

وطالبت الفصائل خلال بيانات نعي منفصلة المقاومة بالضفة للثأر لدماء الشهداء وتفعيل عمليات اطلاق النار ، مناشدةً أبناء شعبنا لمواصلة الاستنفار والترصد للعدو.

الجهاد الاسلامي

نعى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مهدي الشرقاوي، صباح اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، إلى جماهير شعبنا الشهيدة الطفلة جنى زكارنة التي ارتقت برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، معزياً عائلة زكارنة المجاهدة باستشهادها.

وأكد القيادي الشرقاوي في تصريح صحفي، أن قتل الأطفال واستهداف الآمنين والتخريب والدمار هو الوجه الحقيقي للاحتلال وقادته وجيشه المهزوم.

وشدد على أن المعركة التي دارت الليلة في جنين ووحدة شعبنا ومقاتليه دليل على أن لا خيار سوى المقاومة، ونبرق التحية لفرسان الميدان كتيبة جنين ولواء الشهداء الذين استبسلوا في قتالهم وتصديهم للاحتلال.

ووجه التحية والإجلال لشعبنا وأهلنا الصابرين في مدينة جنين ومخيمها وريفها، ونشيد بحالة الاحتضان والدعم للمقاومة ورجالها.

حماس

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيدة الفتاة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عامًا)، التي ارتقت بنيران قوات الاحتلال وهي على سطح منزلها، خلال اقتحام مدينة جنين، الليلة الماضية، مؤكدة أنّ استهداف الأطفال جريمة نكراء ولعنة ستلاحق العدو وقادته.

وقالت إنّ المقاومة المباركة المتصاعدة في أنحاء الضفة والقدس، قادرة بإذن الله على الثأر لدماء الشهداء، ولجم عدوان الاحتلال، والانتصار للأقصى، وسيبقى شعبنا بكلّ مكوناته الحاضن الأساسي للمقاومة ورجالها، حتى التحرير والعودة.

وجيت أبطال جنين القسام، الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة مساء أمس، وخاضوا معها اشتباكات عنيفة، وندعو أبناء شعبنا لمواصلة الاستنفار والترصد للعدو واستهداف مواقعه ومغتصباته وجنوده ومستوطنيه في جميع أرجاء الوطن.

لجان المقاومة

ومن جانبها نعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيدة الطفلة " جنى مجدي عصام عساف زكارنة" والتي إرتقت إثر استهدافها بدم بارد برصاص الحقد والغدر الصهيوني وذلك خلال تواجدها على ظهر المنزل أثناء المواجهات البطولية في" جنين البطولة والمجد والفداء".

واعتبرت لجان المقاومة جريمة قتل الطفلة "الشهيدة جنى زكارنة" تكشف الوجه القبيح لعدونا الصهيوني المجرم وإستمراره في إستهداف أبناء شعبنا كافة وبدون تمييز وقتلهم بدم بارد على إمتداد ربوع أرضنا المغتصبة.

وبينت ان تصاعد آلة القتل والإرهاب الصهيوني لن ينال من صمود شعبنا وثباتهم بل ستزيد من جذوة المقاومة المتصاعدة حتى كنس المحتلين الغزاة عن أرضنا ومقدساتنا.

ودعت لجان المقاومة مقاومينا وثوارنا أن يكون ردهم على جريمة قتل الشهيدة"جنى زكارنة " بمستوى هذه الجريمة النكراء ليعلم عدونا أن مقاومتنا حاضرة وجاهزة للدفاع عن شعبنا ومواجهة الصهاينة الغزاة وعدم السماح بإستمرار قتل أبنائنا وإستباحة دمائنا وأعراضنا ومقدساتنا.

حركة المجاهدين

واعتبرت حركة المجاهدين استشهاد الطفلة/ جنى زكارنة بمنزلها في مدينة جنين جريمة إعدام بدم بارد تفضح الوجه الصهيوني القبيح الذي يمارس البطش والتغول بحق شعبنا الفلسطيني الصامد.

وأكدت أن الاحتلال واهم إن ظن أن اقتحام مدن الضفة واعتقال المقاومين وقتل الأطفال والنساء سيثني شعبنا ومقاومينا عن مواصلة درب الجهاد والمقاومة، فدماء الشهداء لاتذهب هدراً بل تنبت عزاً وكرامة.

وجددت الدعوة للمقاومين الأبطال في الخلايا والكتائب العسكرية في الضفة باستمرار تصعيد العمليات البطولية عقاباً و رداً على جرائم الاحتلال المتلاحقة بحق شعبنا وأرضنا.

المقاومة الشعبية

وادانت حركة المقاومة الشعبية قيام قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين بعملية إعدام الفتاة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عامًا) من مدينة جنين.

ونعت بكل فخر واعتزاز الشهيدة جنى زكارنة ونؤكد أن دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وسيدفع العدو الثمن غالياً.

وحملت المقاومة الشعبية حكومة الاحتلال مسؤولية هذا الإرهاب المنظم، مؤكدةً أن عملية الاعدام اليوم هي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها هذا المحتل الغاصب بحق الشعب الفلسطيني بشكل شبه يومي.

وطالبت الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها من سياسيين وعسكريين وأمنيين حتى لا يفلتوا من العقاب.

وحيت كتائب المقاومة الفلسطينية في جنين التي خاضت اليوم ملحمة بطولية وسطرت أروع ملاحم العزة والكرامة وهي تتصدي لجنود العدو المتوغلين، والذين يقضون مضاجع الآمنين من أبناء شعبنا.