بالفيديو سرايا القدس- كتيبة جنين: اكتشفنا «قوة خاصة» صهيونية بمخيم جنين وحققنا إصابات مباشرة في قوات الاحتلال

أكدت سرايا القدس- كتيبة جنين، مساء اليوم الأحد، أنها اكتشف «قوة خاصة» صهيونية فور دخولها لمحيط مخيم جنين مستهدفةً إياها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وموقعةً إصابات مباشرة فيها.

وقالت سريا القدس- كتيبة جنين في عدة تغريدات لها عبر حسابها على تويتر :"كتيبة جنين تكتشف أمر «قوة خاصة» في محيط المخيم وتستهدفها بصليات كثيفة من الرصاص".

وأضافت كتيبة جنين:"مجاهدونا يخوضون اشتباك عنيف ويستهدفون قوة لجيش الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وتابعت :"استهدفنا قوات الاحتلال في محيط أحد المنازل المحاصرة في «الحي الشرقي» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وأردفت الكتيبة:" بعون الله وتوفيقه مجاهدونا يتمكنون من استهداف نقطة تمركز لقناصة الاحتلال بزخات من الرصاص".

وقالت :"بعون الله وقوته مجاهدونا يحققون ضربات مباشرة في قوات وآليات العدو ويستهدفونها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وأشارت قائلةً :"مجاهدونا يستهدفون قوة لجيش الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص ويحققون اصابات مباشرة، ويوجهون صليات كثيفة ومتتالية من الرصاص صوب قوات الاحتلال وآلياته بشكل مباشر".

وأكدت الكتيبة على استهداف آليات الاحتلال الهاربة بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص تحت ضربات المجاهدين.

وأفاد الهلال الأحمر، بوقوع ثلاث إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية في جنين، وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

وبدورها، قناة ريشت كان العبرية:"إنه تم اعتقال شاب فلسطيني يشتبه بتخطيطه لتنفيذ عملية واعتقال شقيقه معه خلال العملية في جنين".

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال بعد اكتشاف قوة خاصة صهيونية تسللت لمخيم جنين.

جدير ذكره أنه قبل يومين نشر الإعلام العبري تقرير يتحدث عن أن مخيم جنين أصبح دخول جيش الاحتلال إليه صعب جداً، في ظل تواجد عدد كبير من المقاومين فيه ووجود كمائن وعبوات معدة مسبقاً لمفاجأة أي قوات تقوم باقتحامه، حيث أطلق بعض ضباط العدو على المخيم اسم "قلعة الرعب".