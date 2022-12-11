 جدري القرود يصل مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية مؤخراً تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود لشخص يبلغ من العمر 39 عاما، لافتة إلى رفع درجة الاستعداد والجاهزية للأمراض المستجدة ودقة نظام الترصد القومي للأمراض المعدية.

وكانت الصحة المصرية قد أكدت سابقا أن مرض جدري القردة لا ينتشر بسهولة ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، وأن الفيروس ينتقل عن طريق مخالطة المصابين لفترات طويلة وبشكل وثيق.

وأشارت الوزارة إلى أنه من غير المرجح تحول الفيروس إلى جائحة عالمية مثل كوفيد-19، وأنها تتابع الوضع الوبائي بشكل دقيق على مستوى العالم.

وبعد الإعلان رسميا عن أول حالة إصابة في البلاد، تسائل الكثيرون عن النصائح الطبية التي تساعد في الوقاية من هذا الفيروس.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، قال الدكتور السيد الجمسي استشاري أمراض الجلدية، إنه "يجب عدم مقابلة أي شخص تم تشخيص إصابته على مدار الفترة الأخيرة بالمرض، أو أشخاصاً من الممكن أن يكونوا مصابين، مع التركيز على الإجراءات الاحترازية العامة كغسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامات، وغيرهم".

وأضاف الجمسي أنه "يجب عدم ملامسة الحيوانات التي من الممكن أن تكون حاملة للفيروس بما فيها المريضة أو النافقة، وخاصة تلك الحيوانات التي لديها تاريخ مع الإصابة بالعدوى مثل القردة والقوارض".

وأكد استشاري أمراض الجلدية على ضرورة "استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور عليك عدد من علامات التغير الجلدي أو آلام العضلات أو سخونة الجسد وغيرهم من العلامات التي تدل على الإصابة، مع الانعزال التام عن بقية الأسرة والمحيطين".

كما أشار إلى أهمية "تعقيم المنزل بشكل دائم، والتهوية الجيدة، وتناول الطعام المطبوخ جيداً للغاية، وغسل الملابس على درجات حرارة عالية".

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشارية البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا مستشفى جامعة القاهرة، إن أعراض الإصابة تستمر بشكل عام ما بين 14 إلى 21 يوما.

وأكدت عبد الوهاب أن التطعيم يقضي عليه بنسبة عالية، ويتوافر في جميع أنحاء العالم.

وترى استشارية البكتيريا والمناعة والتغذية أن منظومة التقصي واكتشاف الأمراض في مصر قادرة على مواجهة أي فيروس وستعمل على منع انتشاره.