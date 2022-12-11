مهجة القدس: الأسير إيهاب شرفا يدخل عامه الـ (21) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد إيهاب زياد عبد الفتاح شرفا (41 عامًا) من بلدة شويكة بمحافظة طولكرم بالضفة المحتلة، أنهى عشرين عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الحادي والعشرين في سجون العدو الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 11/12/2002م، وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن المؤبد بتهمة انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بأعمال مقاومة وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير إيهاب شرفا ولد بتاريخ 08/03/1981م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن رامون الصحراوي.