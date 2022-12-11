"إسرائيل" تهدد بقصف مطار بيروت ..!

كشفت قناة عبرية، مساء أمس السبت ، أن "إسرائيل هدّدت الحكومة اللبنانية بقصف مطار بيروت، إذا جرى استخدامه لعمليات تهريب أسلحة إيرانية، مثلما فعلت مع سوريا".

وزعمت قناة "كان"، فإن "إسرائيل كانت على علم من أن إيران تُجري عمليات جس نبض ومحاولات استخدام ممر تهريب جديد عبر بيروت بعد فشل ممر دمشق" على حد قولها.

وأشارت إلى أن "إسرائيل لن تتعامل بأي تساهل مع نقل الأسلحة الإيرانية عبر مطار بيروت" وفقا لمزاعمها.

وأكملت القناة: "إسرائيل نقلت، عبر طرف ثالث، رسالة مفادها بأنها ستنفذ ضربات عسكرية قاسية ضد المطار في حال وصول أية أسلحة أو ذخيرة أو عتاد حربي إيراني إليها".