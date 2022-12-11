بينهم أسرى محررون .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأحد 11/12/2022 حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بعد مداهمات وساعة لمنازل المواطنين .

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر نبيل أبو شاذوف، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لبلدة برقين جنوب محافظة جنين .

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ناهد حمارشة وعلي عبد الرحمن بعجاوي من بلدة يعبد جنوب جنين، والشاب طارق أبو شادوف من بلدة برقين في جنين .

وبينت المصادر أن قوات كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت شمال رام الله واعتقلت المحرر أدهم أبو عرقوب، والطالب في جامعة بيرزيت ضياء صبح من بلدة بيرزيت شمال رام الله.