المغرب تجلب الحظ لمدرس فقير: أصبح مليونيراً بعد المباراة

أصبح مدرس فقير غنياً بين ليلة وضحاها، حيث أصبح مليونيرا بسبب توقعه لنتيجة مباراة في كأس العالم 2022.

وربح مدرس أمريكي مبلغاً هائلاً بسبب منتخب المغرب، حيث توقع فوزه على المنتخب الإسباني.

وفاز المدرس بمبلغ 1.6 مليون دولار أسترالي (مليون دولار أمريكي) بعدما توقع وصول المغرب لربع نهائي مونديال 2022، وهو ما حدث بالفعل.

مدرس كرة الطائرة راهن بمبلغ 90 ألف دولار على تخطي منتخب المغرب لإسبانيا، ليربح مبلغا يفوق المليون دولار.

وقال الفائز في تصريحات نقلها "sports bible": "لم أشاهد المباراة، أنا لا أعرف اسم لاعب واحد من المغرب".

وأضاف: "لن أكذب.. في نهاية اليوم كان رهانًا محظوظًا. أنا رجل عادي".