مونديال قطر 2022: المغرب تُقصي البرتغال وتتأهل لنصف النهائي

تقدم المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت المنتخبين في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، ليصبح أول فريق عربي يتأهل للدور نصف النهائي في تاريخ المونديال.

وأحرز المهاجم المغربي يوسف النصيري هدف التقدم لمنتخب بلاده في شباك البرتغال، في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب التمامة.

وبذلك يكون المغرب أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، علما بأنه أول منتخب عربي وصل إلى ربع النهائي.

في المباراة الأخرى، وعلى استاد البيت الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج، يصطدم المنتخب الإنجليزي بحامل اللقب نظيره الفرنسي، في قمة مباريات الدور ربع النهائي.



يشار إلى أن الفائزين من مباراتي اليوم سيتواجهان في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، فيما تتواجه الأرجنتين مع كرواتيا يوم الثلاثاء.

