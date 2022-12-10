بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال على قناة بي ان سبورت ماكس 1 المفتوحة beIN SPORTS MAX في ربع نهائي كأس العالم في قطر والتي ستنطلق اليوم السبت 10-12-2022 تحديدًا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية والقدس الشريق على ملعب الثمامة وسط تشوق وانتظار كبير من قبل الملايين من المتابعين في معظم انحاء دول العالم منها الدول العربية من أجل مشاهدة مباراة المغرب ضد البرتغال بث مباشر في مونديال قطر وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة التفاصيل الكاملة المتعلقة في هذا البث وهو على النحو التالي :

بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال على قناة بي ان سبورت ماكس 1 المفتوحة

ولقد وضع لكم فريق الموقع بعد هذه المقدمة تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN SPORTS MAX المفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر 2022 وهي على النحو التالي: على نايل سات Nilesat 11013 ومعامل الاستقطاب: أفقي ومعدل الترميز: 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 2/3 وإشارة إرسال البث: DVB-S2 .

كما ونواصل معكم في هذه المقالة التي نتحدث بها عن تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة التي ستعرض مباراة المغرب ضد البرتغال بث مباشر وبدون تعليق او تشويش وعلى القمر نفسه يكون 12064. والاستقطاب: أفقي. ومعدل الترميز: 27500. ومعامل تصحيح الخطأ: 6/5. وايضًا على النايل سات : 12245. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال على بي ان سبورت

وبعد أن تعرفتهم على تردد القناة ، وضعنا لكم في هذه الفقرة رابط مشاهدة مباراة المغرب ضد البرتغال على قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة وهو على هذا الرابط هنــــــا ، ويمكن لكم الان التعرف بشكل مفصل على تشكيلة المنتخبين في السطور التالية.

مباشر المغرب والبرتغال على beIN SPORTS MAX

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرتغال

ووضعنا لكم تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة التي سيواجه بها منتخب البرتغال الذي يضم نجوم في كرة القدم وهي التالي: إذ يأتي في خط الهجوم كل من: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال ( زكريا أبو خلال).

اما في خط الوسط لمنتخب المغرب فإنه يضم كل من اللاعب: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي (عبد الحميد صابيري). وفي خط الدفاع فإنه يضم كل من : نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكراد (جواد ياميق)، أشرف حكيمي.

في حراسة المرمى للمنتخب الذي فاز على اسبانيا بركلات الترجيح كل من : ياسين بونو، منير المحمدي.

تشكيلة منتخب البرتغال أمام المغرب

وبعد ان تعرفنا سويا على تشكيلة منتخب المغرب ، الان سوف نتعرف معا على التشكيلة المتوقعة لمنتخب البرتغال وهي على النحو التالي: إذ أنه يأتي في خط الهجوم فإنه يضم: كريستيانو رونالدو، جواو فليليكس (رفائيل لياو).

ونواصل معكم في تشكيلة منتخب البرتغال ، وفي خط الوسط فإنه يضم: روبن نيفيس، برناردو سيلفا. ويليام كارفاليو، برونو فيرنانديز.

وفي خط الدفاع للمنتخب الذي يضم مهرة في كرة القدم يضم كل من: نونو مينديز، روبن دياز، بيبي، جواو كانسيلو، فيما يأتي في حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 🇲🇦❤️ حلم لكل العرب اللهم حقق لنا هذا الحلم وأنصر أخواننا المغاربة 🤲🏻🌹



#المغرب_البرتغال pic.twitter.com/6FsKyqJvQt — محمد الشهري (@malsh29) December 10, 2022

موعد مباراة منتخب المغرب والبرتغال

وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين ، والساعة السادسة بتوقيت الامارات وقطر ستنطلق مباراة منتخب المغرب ضد البرتغال ضمن منافسات جولة ربع نهائي في كأس العالم بقطر 2022 على استاد الثمامة الذي يتسع ما يزيد عن 44 ألف متفرج .

كل التوفيق والدعم والتشجيع لـ #أسودالأطلس

اليوم كل العربي بقلب مغربي

بإذن الله الفوز مغربي قولو يارب #المغرب_البرتغال pic.twitter.com/eTkmzwDNPX — ⚪Al Mared Al Yamani🏆🇭🇷🏆 (@MaredYamani) December 10, 2022

معلق مباراة المغرب ضد البرتغال اليوم

وفي هذه الفقرة سوف نضع لكم الإجابة عن تساؤل الجمهور المتابع لهذه البطولة الكروية التي كلفت دولة قطر لاستضافتها نحو 220 مليار دولار، وعلى قنوات ( بين سبورت)، المعلق الرياضي المغربي جواد بده، وعلى قنوات (الكأس)، سيعلق المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال على قناة بي ان سبورت ماكس 1 المفتوحة beIN SPORTS MAX في ربع نهائي كأس العالم في قطر نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم مع اجمل واطيب المشاهدة في متابعة هذه المباراة الحاسمة والقوية .