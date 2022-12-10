تردد قناة بي ان سبورت ماكس المفتوحة beIN SPORTS MAX لمشاهدة المغرب والبرتغال بث مباشر

تردد قناة بي ان سبورت ماكس المفتوحة beIN SPORTS MAX لمشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر اليوم السبت الموافق 10-12-2022 والتي تأتي ضمن منافسات ربع نهائي بكأس العالم في قطر 2022 وبدأ الان جميع المتابعين في معظم دول العالم في البحث بشكل كبير على محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على تردد قناة بي ان سبورت ماكس المفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب ضد البرتغال وتعد هذه المباراة النارية حاسمة للفريقين من اجل التأهل إلى نصف النهائي وفي هذا الإطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة التي عدها من أجل الزائرين من معرفة التردد وموعد المباراة والتشكيلة وكل ما عليكم بعد هذه المقدمة على الفور المتابعة حتى الكاملة وهي على النحو التالي:

تردد قناة بي ان سبورت ماكس المفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب والبرتغال

ولقد وضع لكم فريق الموقع بعد هذه المقدمة تردد قناة بي ان سبورت ماكس beIN SPORTS MAX المفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر 2022 وهي على النحو التالي: على نايل سات Nilesat 11013 ومعامل الاستقطاب: أفقي ومعدل الترميز: 27500 ومعامل تصحيح الخطأ: 2/3 وإشارة إرسال البث: DVB-S2 .

كما ونواصل معكم في هذه المقالة التي نتحدث بها عن تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة التي ستعرض مباراة المغرب ضد البرتغال بث مباشر وبدون تعليق او تشويش وعلى القمر نفسه يكون 12064. والاستقطاب: أفقي. ومعدل الترميز: 27500. ومعامل تصحيح الخطأ: 6/5. وايضًا على النايل سات : 12245. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال على بي ان سبورت

وبعد أن تعرفتهم على تردد القناة ، وضعنا لكم في هذه الفقرة رابط مشاهدة مباراة المغرب ضد البرتغال على قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة وهو على هذا الرابط هنــــــا ، ويمكن لكم الان التعرف بشكل مفصل على تشكيلة المنتخبين في السطور التالية.

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرتغال

ووضعنا لكم تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة التي سيواجه بها منتخب البرتغال الذي يضم نجوم في كرة القدم وهي التالي: إذ يأتي في خط الهجوم كل من: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال ( زكريا أبو خلال).

اما في خط الوسط لمنتخب المغرب فإنه يضم كل من اللاعب: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي (عبد الحميد صابيري). وفي خط الدفاع فإنه يضم كل من : نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكراد (جواد ياميق)، أشرف حكيمي.

في حراسة المرمى للمنتخب الذي فاز على اسبانيا بركلات الترجيح كل من : ياسين بونو، منير المحمدي.

تشكيلة منتخب البرتغال أمام المغرب

وبعد ان تعرفنا سويا على تشكيلة منتخب المغرب ، الان سوف نتعرف معا على التشكيلة المتوقعة لمنتخب البرتغال وهي على النحو التالي: إذ أنه يأتي في خط الهجوم فإنه يضم: كريستيانو رونالدو، جواو فليليكس (رفائيل لياو).

ونواصل معكم في تشكيلة منتخب البرتغال ، وفي خط الوسط فإنه يضم: روبن نيفيس، برناردو سيلفا. ويليام كارفاليو، برونو فيرنانديز.

وفي خط الدفاع للمنتخب الذي يضم مهرة في كرة القدم يضم كل من: نونو مينديز، روبن دياز، بيبي، جواو كانسيلو، فيما يأتي في حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

موعد مباراة منتخب المغرب والبرتغال

وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين ، والساعة السادسة بتوقيت الامارات وقطر ستنطلق مباراة منتخب المغرب ضد البرتغال ضمن منافسات جولة ربع نهائي في كأس العالم بقطر 2022 على استاد الثمامة الذي يتسع ما يزيد عن 44 ألف متفرج .

معلق مباراة المغرب ضد البرتغال اليوم

وفي هذه الفقرة سوف نضع لكم الإجابة عن تساؤل الجمهور المتابع لهذه البطولة الكروية التي كلفت دولة قطر لاستضافتها نحو 220 مليار دولار، وعلى قنوات ( بين سبورت)، المعلق الرياضي المغربي جواد بده، وعلى قنوات (الكأس)، سيعلق المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

وفي نهاية المقالة التي نتحدث بها حول تردد قناة بي ان سبورت ماكس المفتوحة beIN SPORTS MAX لمشاهدة مباراة المغرب والبرتغال بث مباشر اليوم السبت الموافق 10-12-2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .