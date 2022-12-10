مقتل شخص وفقدان أخرين بانفجار داخل شقق سكنية في بريطانيا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:07 م
10 ديسمبر 2022
فيديو مقتل شخص بانفجار في بريطانيا 2022

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، مقتل شخص وفقدان آخرين إثر وقوع انفجار في مبنى يضم شققًا سكنية في جيرزي.

من جهته، قال، روين سميث، قائد الشرطة الجزيرة البريطانية الواقعة في بحر المانش: ""فقدان 12 من أهالي المبنى الكائن في سانت هيليير جنوب الجزيرة".

وأضاف سميث، أن "انفجارا كبيرا وقع قرابة الساعة الرابعة من فجر اليوم، أدى إلى اندلاع حريقًا في الشقق"، مشيرًا إلى أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران.

 

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