مقتل شخص وفقدان أخرين بانفجار داخل شقق سكنية في بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، مقتل شخص وفقدان آخرين إثر وقوع انفجار في مبنى يضم شققًا سكنية في جيرزي.

من جهته، قال، روين سميث، قائد الشرطة الجزيرة البريطانية الواقعة في بحر المانش: ""فقدان 12 من أهالي المبنى الكائن في سانت هيليير جنوب الجزيرة".

At least six flats are believed to have been destroyed at Haut du Mont after an explosion in Jersey's capital, St Helier, just before 4am.

