عـــيونٌ فلسطينية ترقبُ مبـــاراة المغرب أمام البرتغال اليوم.. دعواتٌ وآمال لــفوز "أسود الأطلس"

يترقبُ الفلسطينيون اليوم السبت 10/12/2022، مباراة البرتغال والمغرب بفارغِ الصبر، وأمالهم معلقةً على فوز "أسود الأطلس" المنتخب العربي الوحيد الذي تمكنَ من الفوزِ على المنتخب الاسباني خلال المباراة السابقة والتأهل لدور الـ16، وسط دعوات مكثفة أن يكون الفوز للمنتخب المغربي اليوم أمام المنتخب البرتغالي، كون المغرب حليف استراتيجي للقضية الفلسطينية،.

لقطة رفع المنتخب المغربي للعلم الفلسطيني عقب فوز المغرب بالمباراة أمام اسبانيا، دفع الفلسطينيين للتفاؤل كون أن الشعب المغربي سند قوي ومناصر للقضية الفلسطينية، وسط دعواتٍ وآمالٍ بأن يحققَ أسودُ الأطلس فوزاً ثميناً.

وعبّرَ العديد من النشطاء والمغردين الفلسطينيين والعرب عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على موقعي فيس بوك وتويتر عن آراءهم حول مباراة المغرب والبرتغال، حيث لوحظ وجود تضامن كبير من هؤلاء النشطاء والمغردين مع فريق المغرب الذي يواجه البرتغال مساء اليوم السبت في مباراة نارية.

ويخوض منتخبي المغرب والبرتغال مباراة قوية مساء اليوم السبت عند الساعة الـ5 مساءً في قطر ضمن مباريات الدوري الـ16 لمونديال قطر 2022.

وشهدت مباراة منتخب المغرب وأسبانيا مؤخراً تضامن عربي كبير من الجماهير العربي وأحدث ذلك في حينه تفاعلاً كبيراً حول الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت العديد من أراء المواطنين عبر حسابتهم بمواقع التواصل الاجتماعي وجاءت بهذه الآراء والتعليقات، والتي جاءت كما يلي:

ونشر صاحب حساب إسلام الزعنون على فيس بوك قائلاً:" رونالدو سيفقد الملايين من مشجعيه العرب لأن المغرب قطعة من الجسد".

وقال صاحب حساب جميل تعليقاً على الفوز الكبير الذي حققه المغرب مؤخراً :"نعشق العالم العربي مبروك أسود الأطلس المغرب".



ومن جانبه رد صاحب حساب معاذ إسماعيل بالقول :"كأس العالم وحد الشعوب العربية والقضية الفلسطينية ترأست المونديال بالتوفيق لأسود الأطلس".





من ناحيته غرد صاحب حساب سيلدا عبر حسابه على تويتر: "كلنا المغرب.. بالتوفيق يارب# المغرب – البرتغال# كأس العالم 20222".

كلنا #المغرب 🇲🇦♥️🇲🇦 بالتوفيق يارب#المغرب_البرتغال #كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/7SsPWVcbjS — سيلدا (@Felumahang) December 10, 2022

كما غردت صاحبة حساب غادة إمام قائلةً :"يسعى أبطال #المغرب لكتابة تاريخ غير مسبوق للمنتخبات العربية ببلوغ دور الأربعة، حيث توقفت كل محاولات العرب من قبل عند دور الستة عشر، فريق المغرب فلسطيني الهوى". المغرب البرتغال أسود فلسطين" .

يسعى أبطال #المغرب لكتابة تاريخ غير مسبوق للمنتخبات العربية ببلوغ دور الاربعة، حيث توقفت كل محاولات العرب من قبل عند دور الستة عشر، #فريق_المغرب_فلسطيني_الهوى.#المغرب_البرتغال #أسود_فلسطين pic.twitter.com/FIoWtZ0WIK

— غادة امام (@GhadaImam1) December 10, 2022

https://twitter.com/GhadaImam1/status/1601525804764082177?t=ryaVGjzdz8CElxkWWDQD4A&s=09&fbclid=IwAR0DxqRxgpKkceA4hKl0NzEMqXZKhXdUrl61SdrySSzt-spSrq5hGiLgmH8





