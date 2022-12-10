بالفيديو:  ببغاء يتوقع فوز المغرب أمام البرتغال خلال مباراة اليوم في كأس العالم 2022

المغرب يهزم البرتغال خلال مباراة اليوم في دوري ال16 من كأس العالم قطر 2022 ، وفقا لتوقعات الببغاء يدعى باندا ، حيث نشر صاحبه على حسابه على التيك توك فيديو يظهر النتائج التي توقعها الببغاء الذي توقع فوز المغرب اليوم أمام البرتغال اليوم ، الا ان التوقعات تبقى مجرد توقعات وسط تمنيات ان تكون تلك التوقعات حقيقة .

الأخطبوط بول توقع فوز إسبانيا لكأس العالم لأول مرة في تاريخها، وباتت ظاهرة توقع الحيوانات لمباريات كأس العالم تميمة حظ للعديد من المنتخبات المشاركة في البطولة، إذ أنه من بعدها ظهر نسر وباندا وحيوانات عدة.

ببغاء يدعى باندا، له حساب على تيك توك، توقع نتيجة الدور الـ8، الذي تبدأ أولى مبارياته اليوم. بعدما توقع بشكل صحيح فوز منتخب المغرب في مباراته الماضية، وأيضًا فوز الأرجنتين.





المغرب تهزم البرتغال خلال مباراة اليوم في كأس العالم 2022

وجاءت توقعاته لمباريات الدور الـ8 على النحو التالي فوز البرازيل على كرواتيا ، ولكن توقعات الببغاء قد خابت .

توقع الببغاء فوز الأرجنتين على هولندا وهو ما حصل بالفعل

وتوقع فوز المغرب على البرتغال

وتوقع فوز فرنسا على انحلترا

توقعات الببغاء بندا بشأن مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022

ويلتقي المنتخب المغربي اليوم أمام البرتغال في دوري ال16 ، ويطمح المنتخب المغربي الذي سيلعب في تمام الساعة ال5 بتوقيت فلسطين ، ان يفوز في المباراة ويرفع اسم المغرب عالياً