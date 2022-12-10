تشكيلة المغرب والبرتغال اليوم في كأس العالم 2022- معلق مباراة المغرب ضد البرتغال اليوم، يسدل الستار اليوم السبت 10 ديسمبر على دور ربع النهائي لكأس العالم 2022، بعدما يتواجه منتخبا البرتغال والمغرب ومنتخبا إنجلترا وفرنسا، مساء اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 في موعدين مختلفين، حيث إن جمهور كرة القدم العربي يركز اليوم على مباراة أسود الأطلس ضد رفقاء كريستيانو رونالدو، وأملهم أن يسيروا على درب الانتصارات التي حققوها خلال المراحل السابقة، إذ إن المغرب عمل على إقصاء المنتخب الإسباني من البطولة بعد التغلب عليه بركلات الترجيح، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القدس ومكة المكرمة، الرابعة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت أبو ظبي والدوحة، ولك من مساء اليوم الموافق 10 ديسمبر 2022، على استاد الثمامة في الدوحة.

التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال ضد المغرب اليوم في كأس العالم 2022

مجربو الفرق والمنتخبات يعلنون عن التشكيل الرسمي لفرقهم قُبيل المباراة بساعة أو ساعتين فقط، التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال ضد المغرب اليوم في كأس العالم 2022، لكن كل ما ينشر عبر الصفحات الرياضية أو المواقع الإخبارية الرياضية المختصة بكرة القدم يكون محض توقعات فقط وفق ما يستنتجون من المباريات السابقة، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال ضد المغرب اليوم في كأس العالم 2022، لأن البحث يزيد عليها من ساعات صباح اليوم.

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#كأس_العالم_قطر_2022

للتذكير فقط

مونديال المكسيك ١٩٨٦

المغرب 🇲🇦 ضد البرتغال 🇵🇹

٣-١ للمغرب

شاهدوا بو دربالة وربعه …

😎🚬😉😳

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/QdIycS5rMB — OMAR ALKURDI _ABU_KHALID (@albrytany_b) December 8, 2022

مسابقة #كأس_العالم 🏆

جوائز ساعات سامسونج وتلفونات RedmiNote 11



نتمنى كل التوفيق لمنتخب المغرب في مباراته ضد #منتخب_البرتغال غداً ..



*شاركنا توقعك بالمنتخب الفائز في مباراة #منتخب_المغرب ونظيره البرتغالي وادخل السحب على ساعات سامسونج لثلاثة فائزين.



شروط المسابقة: pic.twitter.com/ITB8WdM1R5 — YemenMobile (@YemenmobileYe1) December 9, 2022

معلق مباراة المغرب ضد البرتغال اليوم

ويرفق لكم فريق العمل اسم، معلق مباراة المغرب ضد البرتغال اليوم، حيث في كل مباراة تختار قنوات بي ان سبورتس أو قنوات الكأس التابعة لقطر، المعلقين الرياضيين لكل مباراة وفق ما يرونه مناسباً للمباراة، حيث تنطلق المباراة وكل أعين الجماهير صوب الشاشات متأملين من تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي والتأهل إلى دور ثمانية، متأملين أن يسيروا على الدرب ويصلون إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، حيث إنهم يأملون في أن يبدع الحارس العملاق ياسين بونو الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في اقصاء إسبانيا والتأهل إلى دور الثمانية، حيث يعلق على المباراة كل من، هشام فرج، خليل البلوشي، جواد بدة، علي محمد علي.

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرتغال في دور ال8 من مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرتغال في دور ال8 من مونديال قطر 2022، ومن خلال الصفحات الرياضية المتابعة لأمور المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022، فإن القائمة التالية التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب في مباراته أمام منتخب البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022:

حارس المرمى: ياسين بونو.

لاعبو خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي.

لاعبو خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عزالدين أوناحي.

لاعبو خط الهجوم: سفيان بوفال، يوسف النصيري، حكيم زياش.

حيث إن عشاق المنتخب المغربي يبحثون الآن عن، تشكيلة منتخب المغرب ضد البرتغال في دور ال8 من مونديال قطر 2022، لأنهم يشجعون المنتخب العربي الوحيد الذي بقي ينافس الكبار في نهائيات كأس العالم 2022، بعدما خرج التونسي والسعودي والقطري من دور المجموعات، تشكيلة المغرب والبرتغال اليوم في كأس العالم 2022- معلق مباراة المغرب ضد البرتغال اليوم.