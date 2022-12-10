المغرب يخوض مباراة ملحمية اليوم والأعين صوب نصف النهائي

تنطلق اليوم السبت 10 ديسمبر 2022، اللقاء المرتقب على استاد الثمامة في الدوحة بين المغرب والبرتغال في الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الأرجنتيني، فاكوندو تيلو (40 عاما)، صفارة بداية هذه المباراة التاريخية في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، والثانية ظهرا بتوقيت المغرب.

وتأهل منتخب المغرب "أسود الأطلس" لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم، إثر فوزه المفاجئ على نظيره الإسباني، بركلات الترجيح (3-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على استاد المدينة التعليمية.

القنوات الناقلة: وسيتم نقل مباراة المغرب والبرتغال على قناتي "بي إن سبورتس و "beIN Sports HD 3 Max"و"beIN Sports HD 1 Max"، وعبر قناة الكاس "Alkass EXTRA One HD".