البيان الختامي للقمة العربية الصينية يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:52 م
09 ديسمبر 2022
القمة العربية الصينية.

صدر مساء اليوم الجمعة البيان الختامي للقمة العربية الصينية، حيث أكدت الأطراف حرصها المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.

و أكد البيان الختامي للقمة العربية الصينية على مركزية القضية الفلسطينية وتعزيز الشراكة مع بكين.

وتقرر في البيان الختامي للقمة العربية الصينية: "

- احترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديمقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها.

القضية الفلسطينيّة تظل قضية مركزية وتتطلب إيجاد حل عادل ودائم على أساس حل الدولتين.

- بطلان ممارسات إسرائيل الرامية إلى تغيير الوضع في القدس.

- التأكيد في هذا الإطار على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة والأراضي العربيّة المحتلّة.

- تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية.

- رفض التدخل في شؤون الدول الداخلية بذريعة الحفاظ على الديمقراطية.

- احترام حق شعوب العالم في اختيار الطرق لتطوير الديمقراطية والنظم الاجتماعية والسياسية التي تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها.

- التأكيد على الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل.

- العمل على تعميق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات من خلال الآليات القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني".

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