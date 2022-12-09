تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة beIN Sports الناقلة لدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 مجاناً

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة، تتجه أنظار الكثير من الجماهير حول العالم نحو الحدث الرياضي الأهم والأكبر في تاريخ رياضة كرة القدم، وهو بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها دولة قطر في الفترة من 20 نوفمبر 2022 وحتى 18 ديسمبر 2022، ولهذا السبب نلاحظ الكثير من عمليات البحث الرائجة حول تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة 2022 والتي تنقل عدداً من مباريات كأس العالم بشكل مجاني عبر شاشتها وبأعلى جودة، وعبر السطور التالية من موضوعنا نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول القناة وترددها.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن خطتها لتحديث ترددات القنوات الخاصة بها، ومنها تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة، والتي من المقرر أن تنقل عليه نحو 22 مباراة من مباريات بطولة كأس العالم 2022 بشكل مجاني عبر شاشتها على القمر الصناعي نايل سات، ويأتي هذا القرار كاحتفال من الحكومة القطرية وشبكة قنوات بي إن سبورت باستضافة أول نسخة من بطولة كأس العالم 2022 في دولة عربي، وبدأت القناة بثها المجاني المفتوح في المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي قطر والأكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر 2022 الماضي.

قناة بي ان سبورت المفتوحة

يتاح الآن لكافة المشاهدين والجماهير في كل انحاء العالم العربي ضبط تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات وعربي سات بجودة عالية لمتابعة مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 بشكل حصري ومجاني، وذلك من خلال البيانات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة المشاهدة: HD.

يتاح تردد أخر لقناة بي ان سبورت المفتوحة كالآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12379.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة المشاهدة: HD.

اقل من ساعة وتبدأ مباراة الارجنتين وهولندا والتي سوف تذاع على قناة بين سبورت وقناة الكاس، ومن خلال موقعنا نتابع معكم احداث ونتيجة المباراة .