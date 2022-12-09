السعودية: إيران جزء من المنطقة وسنستمر في مد اليد سعيا إلى علاقة إيجابية تخدم الاستقرار

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن "إيران جزء من المنطقة وجارة"، مشيرا إلى أن "الرياض ستستمر في مد اليد سعيا إلى علاقة إيجابية تخدم استقرار المنطقة ورفاهية شعوبنا".

وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السعودي وأمين الجامعة العربية وأمين مجلس التعاون الخليجي، قال الأمير فيصل بن فرحان: "اقتصاد المملكة ينمو سريعا ولا نؤمن بالاستقطاب مع شريك دون آخر".

وأضاف بن فرحان: "شددنا على أهمية تعزيز التعاون العربي مع الصين"، متابعا: "نتعاون مع بكين خليجيا وعربيا في مجالات التعليم والثقافة".

وأردف: " التعاون مع الصين سيساعد على مواجهة التحديات".

وأكمل: "التعاون مع الجميع فلسفة المملكة وشراكتنا مع واشنطن قائمة".