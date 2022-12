فيديو "مقلق" يُظهر السبب وراء أهمية إغلاق مقعد المرحاض قبل الشطف

التقط العلماء مقطع فيديو صادم يؤكد أهمية إغلاق مقعد المرحاض قبل شطفه، حيث يُظهر "عمودا" من قطرات سائلة صغيرة تقذف بعنف من المرحاض بعد شطفها.

وقال العلماء من جامعة كولورادو بولدر إن "عمود الهباء الجوي" - سحابة كبيرة من جزيئات البخار التي تحمل البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى - غير المرئي عادة للعين المجردة، يمكن أن يحمل جراثيم يُحتمل أن تكون قاتلة في الهواء.

وأشاروا إلى أن هذا يمكن أن يكون خطرا على الصحة لمن يستخدم الحمام بعد التبرز.

واستخدم فريق البحث الأمريكي أشعة ليزر خضراء ساطعة لجعل القطرات السائلة مرئية والكشف لأول مرة عن كيفية خروجها بسرعة من المرحاض غير المغطى.

وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور جون كريمالدي: "إذا كان شيئا لا يمكنك رؤيته، فمن السهل الظن بأنه غير موجود. ولكن بمجرد مشاهدة مقاطع الفيديو هذه، لن تفكر أبدا في شطف المرحاض بنفس الطريقة مرة أخرى. ومن خلال صنع صور مرئية مثيرة لهذه العملية، يمكن لدراستنا أن تلعب دورا مهما في توصيات الصحة العامة".

ووجد العلماء من جامعة كولورادو أن جزيئات البراز والبول، التي تنطلق من الحمام عندما تتدفق، تحمل بكتيريا مميتة مثل الإشريكية القولونية.

"Commercial toilets emit energetic and rapidly spreading aerosol plumes"



