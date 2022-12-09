الاحتلال يفرج عن أسير من طولكرم بعد قضاء 21 عاماً خلف القضبان

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن الأسير رائد حمدان عتيق، بعد قضائه 21 عاما خلف قضبان الاحتلال.

وأقامت حركة "فتح" إقليم طولكرم، استقبالا جماهيريا حاشدا للأسير عتيق لدى وصوله مسقط رأسه ضاحية شويكة شمال طولكرم، ألقيت خلاله عدة كلمات هنأته بالإفراج، مؤكدة أنه مهما طال ظلم السجن لا بد للقيد أن ينكسر.

وشدد المتحدثون ‏على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال، وإنهاء معاناتهم.

ونقل الاسير عتيق رسالة الأسرى: "رغم المعاناة الكبيرة التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال إلا أنهم يتمتعون بعزيمة ووحدة وطنية عالية"، مشددا على أنه لا بد أن تبقى قضية الأسرى على سلم الأولويات في كافة المحافل الدولية حتى الافراج عنهم جميعا.