تحذير للمصريين من يومي 9 و10 ديسمبر

أصدرت وزارة البيئة المصرية بيانا تحذيريا بشأن العوامل الجوية وتركيز الملوثات في الهواء، حذرت فيه عدة فئات من ممارسة الأنشطة اليومية في الهواء الطلق.

وتضمن بيان وزارة البيئة، بشأن حالة الجو يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، أنه بناء على مخرجات منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة يتوقع أن تكون العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يومي 9 و10 ديسمبر نتيجة الهدوء النسبي للرياح الذي قد يصل إلى حد السكون في جميع مناطق القاهرة الكبرى.

وأشارت الوزارة إلى أنه يصاحب سكون الرياح، تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية، التقليل قدر المستطاع من الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة.

كما أهابت أيضا، بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأعباء في ظل الظروف الجوية غير المواتية والتي تساعد على تركيز الملوثات.