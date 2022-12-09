عشرات الإصابات خلال المواجهات مع الاحتلال في مدن الضفة

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في مدن الضفة المحتلة.

في نابلس، أفاد الهلال الأحمر، بإصابة 43 مواطنًا خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وأوصرين بنابلس.

وأوضحت مصادر محلية أن طفلًا اًصيب بالرصاص وعدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين المشاركين في المسيرة، ما إلى إصابة طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و12 مواطنا بالاختناق جراء استنشاق الغاز، وفقا للمصادر الطبية.

إلى ذلك، ذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في اليد وشظايا في الرأس والصدر خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية أوصرين جنوب نابلس، ووصف وضعه بالمستقر، وتم نقله لتلقي العلاج إلى مستشفيات نابلس.

وأضاف جبريل بأن خمسة مواطنين آخرين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و25 مواطنا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

وفي كفر قدوم، أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني، اليوم الجمعة، جراء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في المسيرة الأسبوعية شرق قلقيلية.

وفي الخليل، أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وبينت المصادر المحلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال بمنطقة "الزحلفان" في بلدة بيت أمر، عقب قمع الاحتلال لمسيرة انطلقت من وسط البلدة تنديدا باعتداءات الاحتلال وإغلاقه لمدخل البلدة لليوم الرابع على التوالي، ومنع المواطنين ومركباتهم من العبور.