كرواتيا تصطدم بالبرازيل وقمة نارية بين الأرجنتين وهولندا

تنطلق، مساء اليوم الجمعة، مباريات الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 لكرة القدم، حيث تلتقي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت فلسطين، البرازيل مع كرواتيا على ملعب المدينة التعليمية، وفي التاسعة مساء تواجه الأرجنتين هولندا على ملعب لوسيل.

وتصطدم أحلام كرواتيا في الوصول إلى نصف نهائي المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1998 حين حقق المركز الثالث، و2018 حين حل وصيفا لمنتخب فرنسا، بخبرات ومهارات البرازيل، أبطال العالم 5 مرات، والذي تأهل إلى نصف النهائي في 11 نسخة من المونديال.

ويشكّل منتخب "السامبا" عقدة تاريخية لرفاق نجم ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش، حيث تفوقت البرازيل في مواجهتين سابقتين على الكروات في كأس العالم، ففي مرحلة المجموعات من مونديال 2006 فازت بهدف وحيد، وفي مونديال 2014 فازت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتبدو الفرصة سانحة للمنتخب البرازيلي لتجاوز المنتخب الكرواتي والتأهل للدور نصف النهائي، في ظل الأداء المميز الذي قدمه في مونديال قطر، رغم خسارته المفاجئة أمام الكاميرون في المباراة الثالثة له بدور المجموعات، بعد أن حسم التأهل للدور الثاني.

في المقابل، يشهد استاد لوسيل قمة نارية بين الأرجنتين وهولندا، حيث شهدت آخر مواجهتين بين المنتخبين في كأس العالم، نتيجة التعادل السلبي في نصف نهائي مونديال 2014 (فازت الأرجنتين بركلات الترجيح 4-2)، ودور المجموعات بمونديال 2006.

ومع تغير نهج الفريقين بالاعتماد بصورة أكبر على التنظيم الدفاعي، فهناك احتمالية أن ينتهي لقاء اليوم بالتعادل ومن ثم الاحتكام إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح، وهي الركلات التي تجيدها الأرجنتين كثيرًا مقارنة بهولندا التي لا تملك نفس التاريخ الكبير معها. واحتكم منتخب "التانغو" إلى ركلات الترجيح في كأس العالم 5 مرات، ونجح في الفوز بها 4 مرات. وتعد أكثر المنتخبات فوزًا بركلات الترجيح في تاريخ المونديال، مناصفة مع ألمانيا.

في حين، احتكم منتخب "الطواحين" لركلات الترجيح 3 مرات في كأس العالم، حقق خلالها الانتصار مرة واحدة، وخسر مرتين.

وتوجت الأرجنتين بكأس العالم مرتين، عام 1978 عندما استضافت البطولة وفازت في المباراة النهائية على هولندا تحديدا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومونديال المكسيك عام 1986 بقيادة الأسطورة الراحل دييغو أرماندو ماردونا، حيث فازت في المباراة النهائية على ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. في حين، وصلت هولندا إلى نهائي البطولة 3 مرات، آخرها عام 2010، عندما خسرت أمام إسبانيا.