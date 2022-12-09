صحيفة عبرية: العام الحالي "الأكثر دموية" بالصراع الصهيوني الفلسطيني

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن العام الحالي هو الأكثر دموية في الصراع الصهيوني الفلسطيني.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "قريباً سينتهي العام الأكثر دموية في الصراع الصهيوني الفلسطيني، حيث قُتل 31 صهيونياً واستشهد أكثر من 150 فلسطينيًا، خلال 2022".

وبالأمس فقط استشهد أربعة شبان في مدينتي جنين ورام الله خلال عمليات اعدام ميدانية نفذتها قوات جيش الاحتلال بحق الشبان العزل.

وخلال الشهر الأخير وقعت عدة عمليات بطولية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 صهاية وكان أقواها في مستوطة "أريئيل" شمال الضفة الغربية المحتلة.