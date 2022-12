دراسة حديثة تحذر من اختفاء الكروموسوم الذكري..!

حذرت دراسة حديثة من اختفاء الكروموسوم الذكري في المستقبل، ما يهدد بانقراض الرجال، وذلك بعدما اكتشف العلماء اختفاء الكروموسوم "Y" من الفئران الشوكية اليابانية المهددة بالانقراض.

وأوضح علماء بجامعة هوكايدو، في ورقة بحثية منشورة بمجلة (Proceedings of the National Academy of Sciences)، أن تلك الفئران لم تعد تعتمد على كروموسوم الذكر القديم لتشفير الخصائص الجنسية الذكرية، بل طورت آخر جديد ليحل محلها.

ويعتمد الجنس في جميع الثدييات تقريبا، على كروموسومات "X" وy"، ويكون الجنين أنثى إذا ورث اثنين من "X" ويكون ذكرا إذا ورث "X" و"Y"، ويحتوي كروموسوم "Y" على جين يسمى "SRY" يشغل الجينات الذكورية على الكروموسومات الأخرى، والأهم من ذلك الجين "SOX9" الذي يحفز نمو الخصيتين.

وأشارت العالمة كورويوا، إلى أن كروموسوم "Y" يتقلص في العديد من الثدييات على مدى عشرات الملايين من السنين، ويمكن أن تختفي في النهاية، وفقا لروسيا اليوم.

ويفتقر فأر جزيرة أمامي أوشيما في اليابان، إلى كروموسوم "Y"، ويمتلك إناث وذكور تلك الفئة كروموسوم "X" فقط، وفقدان "Y" من مجموعة سكانية بأكملها يؤدي إلى الانقراض.

وأجرى العلماء فحصا لمعرفة كيفية استمرار وجود ذكور الفئران الشوكية، ووجدوا أنها تحتوي إحدى نسختين من الكروموسوم 3 على منطقة مكررة، بجوار SOX9 مباشرة، وقد يتحول هذا الكروموسوم الجديد إلى الخصائص الجنسية الذكرية.

وكشفت جيني جريفز، من جامعة لا تروب الأسترالية، أنها توقعت سابقا أن "Y" سيتوقف عن الوجود في غضون 10 ملايين سنة، وتابعت: "عندما ينفد البشر من (Y)، فقد ينقرضون أو يطورون جينا جنسيا جديدا يحدد كروموسومات جنسية جديدة".