ما هو سبب استبعاد لاعب إنجلترا من كأس العالم؟

كشفت تقارير صحفية عن السبب الحقيقي لمغادرة بن وايت لمعسكر منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن في بيان رسمي بعد انتهاء دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022 أن بن وايت غادر معسكر منتخب إنجلترا في قطر يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني "لأسباب شخصية"، دون استدعاء بديل له.

غير أنه تبيََّن بعد ذلك أن المنتخب الإنجليزي اضطر إلى إعلان مغادرة مدافع أرسنال للمعسكر لأسباب شخصية، من أجل إخفاء أزمة في الكواليس كان بطلها أحد أفراد الجهاز الفني.

ووفقا لما كشفته صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن خروج بن وايت من تشكيلة إنجلترا في كأس العالم يعود إلى خلاف مع ستيف هولاند مساعد المدرب، منذ فترة طويلة في عهد المدير الفني جاريث ساوثجيت.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية "أن وايت لم يكن سعيدًا أيضًا في معسكر إنجلترا بالوكرة، ليجد صعوبة في الانسجام مع زملائه في الفريق".

وتم اتخاذ القرار بعودة بن وايت إلى إنجلترا بعد عدم لعبه أي دور في دور المجموعات، إذ لم يشارك صاحب الـ25 عاما في أي من مباريات المجموعة.

جدير ذكره أنه تستعد إنجلترا حاليًا لمباراة ربع النهائي يوم السبت المقبل أمام فرنسا حامل لقب كأس العالم، بعدما تمكن منتخب الأسود الثلاثة من تجاوز السنغال في دور الـ16 يوم الأحد الماضي.