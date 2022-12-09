قانون بن جفير الجديد.. لايجوز إجراء تحقيقات وبن جفير وحده من يحدد من يتم مقاضاته..!

يعتزمُ الائتلاف السياسي الجديد في كيان الاحتلال سن قانون من شأنه تعزيز سلطات بن غفير على شرطة الاحتلال.

ونقلت القناة 13 العبرية، أن قانون بن جفير الجديد؛ سيتم بموجبه تعزيز صلاحيات وزير "الأمن القومي" ايتمار بن جفير بحيث هو من يحدد السياسيات و"قائد الشرطة" ينفذها، وبالتالي يؤدي ذلك إلى الحد من صلاحيات "قائد الشرطة".

ووفق قانون بن جفير، فإنه لا يجوز المبادرة باجراء تحقيقات، وبن جفير هو وحده من يحدد من يتم تقديمه للقضاء الصهيوني.

وبدوره هاجم وزير "الأمن الداخلي" الصهيوني المنتهية ولايته بارليف هذه الخطوة وقال: "ستصبح الشرطة شرطة سياسية تدار من قبل أيدٍ عديمة الخبرة وغير مسؤولة"."

بينما كتب وزير حرب الاحتلال غانتس قائلاً: "ضرر قاتل لسيادة القانون والحكم ، يمنع تحويل الشرطة إلى فاعلين لصلحتهم وإخضاع القانون لأهوائهم".

جدير ذكره أنه تم الاتفاق بين نتنياهو والأحزاب الحريدية على سن قانون يعفي الطلاب الحريديين من العقوبات التي كانت تفرض عليهم نتيجة التهرب من الخدمة في الجيش.