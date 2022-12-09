مساحتها 9652 متراً.. أكبر لوحة بالعـــالم مستوحاة من كرة القدم..!

حقق الفنان عماد صالحي رقما قياسيا في موسوعة غينيس لأكبر عمل فني في العالم بالرسم على القماش.

ويُشار إلى أنه جاء ذلك بعد أن استخدم 3 آلاف لتر من الطلاء وأكثر من 150 فرشاة.

وكُشف النقاب عن اللوحة، التي تبلغ مساحتها 9652 مترا مربعا، في استاد جامعة قطر، الأربعاء، وهي كبيرة بما يكفي لتغطية ملعب كرة القدم بأكمله.

وأعلن المحكم الرسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، شادي جاد، النتيجة قائلا: "اليوم تم تحقيق الرقم القياسي بمساحة 9652 مترا مربعا، أي ستة أمثال الرقم القياسي العالمي السابق وهو أمر مثير للإعجاب للغاية، وحقق الفنان عماد صالحي هذا الرقم القياسي بالتعاون مع وزير الثقافة (القطري)".

وقال صالحي (42 عاما) :"إنه يريد التعريف بالتراث العربي من خلال عمله هذا".

وأضاف قائلاً: "حبيت أبين من هذه الرسمة، لأنها تحتوي على معالم كثيرة عربية، خطوط عربية، تتكون من تاريخ كأس العالم من بدايته لنهايته، علشان العالم لما يشوف هذه اللوحة، أكبر لوحة على مستوى العالم، يكتشف فيها ثقافتنا، يكتشف فيها إنه إحنا قدرنا نمزج فيها الثقافة والرياضة والفن، وفي نفس الوقت إحنا قادرين على إنجاز شيء مميز على مستوى عالمي كبير".

وكان الرقم القياسي السابق تحمله لوحة للفنان البريطاني ساشا جعفري مساحتها 1595 مترا مربعا.

عمل صالحي على اللوحة لمدة 5 أشهر تقريبا، بمعدل 18 ساعة يوميا، وفي كل مرة كان يرسم على أجزاء صغيرة قبل أن يجمعها في النهاية لتكوين اللوحة القماشية الكبيرة.

وتابع صالحي :"أنا سعيد جدا جدا لما شوفتها اكتملت، حسيت إنه خلاص أنا وصلت الشي، الأمانة اللي أريد أوصلها، مش إنجاز إنه رسمت رسمة، حسيت إنه أمانة، إنه دين رجعته، وهذا إحساس جميل جدا".

جدير ذكره أنه تروي اللوحة قصة لعبة كرة القدم، وتبرز اللحظات المهمة من تاريخ كأس العالم، إضافة إلى مشاهير اللعبة.