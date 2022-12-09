الطقس: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 2022-12-09، أن يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف لطيفا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة : يكون الجو صافيا وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: 2022-12-10

يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية ، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.