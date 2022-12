متى موعد زيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين في السعودية 2022 .. موقع وزارة المالية السعودية

موعد زيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين في المملكة العربية السعودية 2022 ، ويواصل الموظفين داخل المملكة البحث عبى محرك جوجل الشهير عن الإجابة عن هذا التساؤل حيث تخطت ما يزيد عن 10 آلاف عملية حتى الآن وهذا الامر بكل تأكيد دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل المتعلقة في معرفة متى موعد زيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين في السعودية بحيث سوف تتعرفون على الموعد بكل سهولة تامة بمجرد قراءة هذه السطور وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نعكف يوميا على كتابتها ونضع فيها مجمل المواضيع التي يبحث عنها الجمهور العربي كما هو الان مع قضية الرواتب ونريد من حضراتكم الان المتابعة حتى النهاية .

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم الإجابة عن موعد زيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين في السعودية 2022 إذ أنه من المقرر ان يتم صرف هذه الرواتب يوم الأحد المقبل الموافق 25 ديسمبر 2022 م، وذلك الموافق يوم 1 جمادى الثانية 1444 هـ، وهذا جاء بحسب ما أعلنت عنه وزارة المالية السعودية .

وبحسب بيان وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والتي تم تداوله على معظم الوكالات الإعلامية المحلية ، إذ أنه من المقرر أن تكون بداية المكافأة السنوية لعام 2023 بخفض الراتب.

وأشارت إلى أن موعد صرف هذا الراتب الشهري هو الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 م، وذلك الموافق يوم 3 جمادى الثانية 1444 هـ. واكد المالية ، أن الحكومة ستوجه الموظف لتلقي زيادة رواتبه ومزايا التقاعد عند حساب تاريخ الدفع الأساسي.

Watch live, the Press Conference of H.E. the Minister of Finance during the announcement of the Annual Budget of the Fiscal Year 2023#SaudiBudget2023 https://t.co/1j3zD03fz0