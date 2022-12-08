مشاهدة فيلم الطنطورة .. تحميل فيلم الطنطورة الوثائقي كاملا HD 2022 على ايجي بست برستيج ، وبعد أن حدث هذا الفيلم ضجة واسعة بسبب المشاهد الحصرية التي عرضها حول المذبحة التي اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب احتلاله ارض فلسطين وهذا الأمر دفع فريق فلسطين اليوم الإخبارية إلى كتابة هذه المقالة التي من خلالها اوضحنا لكم فيها كافة التفاصيل ، علمًا أن الفريق يقوم على مدار الوقت في وضع كافة المواضيع الرائجة والتي يبحث الجمهور عنها عبر الانترنت وسوف نضع بين ايديكم مقطع فيديو مصغر يشرح فيها المعلومات الكاملة عن فيلم الطنطورة الذي اخذ بعدا وطنيا كبيرا رغم محاولة العدو حجبة عن العالم وهو على النحو التالي:

مشاهدة فيلم الطنطورة كامل hd 2022

وقام فريق فلسطين اليوم في وضع رابط مشاهدة فيلم الطنطورة كاملا بجودة HD وهو الضغط على هذا الرابط هنــــــــــا حيث ستتمكنون من مشاهدة الفيلم بكل اريحية تامة مع الاهل والأصدقاء ، وفيما يلي قصته .

قصة فيلم الطنطورة الوثائقي

وحول تفاصيل قصة فيلم الطنطورة الوثائقي فهو يتحدث على النحو التالي: إذ أنه يعرض الشهادات المسجلة حول جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا ما بين 200-250 ذكرا من سكان الطنطورة في أعقاب معركة السيطرة على القرية المزدهرة والاستراتيجية على ساحل البحر الأبيض المتوسط جنوب حيفا ، وعن باقي تفاصيل فهو على النحو التالي:

شاهد فيلم الطنطورة

وبحسب القائمين على فيلم الطنطورة فإن سلطات الاحتلال الأمنية تحارب الفيلم وتسعى إلى عدم عرضه ، إلا أن القائمين قد تحدوا الاحتلال وأعلنوا أن الفيلم سيعرض في دور السينما الفلسطينية مجانا ، كما سيعرض على شاشة تلفزيون فلسطين.

وحسب مدير عام تلفزيون فلسطين خالد سكر، قال في تصريح صحفي، أنه سيتم العمل على توزيعه لكافة الهيئات الإعلامية المحلية والدولية، وأن الفيلم مرشح لجائزة أوسكار للأفلام الوثائقية الطويلة.

تحميل فيلم الطنطورة

فيلم الطنطورة الوثائقي

حساب وردة على الفيسبوك علق على فيلم الطنطورة قائلاً: إن الفيلم مؤثر جدا يصف عينة صغيرة من مأساة شعبنا ونكبته- نكبة الشعب الفلسطيني.. على طوال ساعة ونصف لم تتوقف دموعي من الانهمار ساخنة على وجنتيّ وكأني لأول مرة اسمع وأرى قصة شعبي الذي مر بها. قصة اهل البصة وبرعم واقرت وأكثر من ٤٠٠ قرية أخرى.. وتذكرت فيلم الطنطورة التي روت عينة اخرى.. وكأن كل فيلم يروي جزءا اخر مكملا للقصة الكبيرة التي لا زالت مستمرة حتى هذا اليوم".

سناء موسى علق : لم استطع ان اكمل مشاهدة فيلم الطنطورة !!! برود القاتل الذي ازهق الارواح واستمتع بعدها بحمام سباحة على شواطئ الطنطورة الجميلة ومياهها الصافية على حد تعبير قائد الكتيبة ، الأم التي رمت بنفسها فوق جسد ابنها المقتول وقتلت هي الاخرى بالرصاص الحي كي تتوقف عن الصراخ والضجيج!!!! واحداث مؤلمة اخرى ، سأذكر من هذا الفيلم الخطير والذي يؤكد على مجزة الطنطورة من شهادات من قاموا بتلك المجزة واللذين تراجعوا فيما بعد عن هذه الشهادات ، سأتذكر طفلة غاصبة بصقت على مجرمي الاحتلال دون تردد!".

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق فلسطين اليوم حول مشاهدة وتحميل فيلم الطنطورة كامل hd 2022 على ايجي بست نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .