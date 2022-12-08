الاتصالات بغزة تحدد موقفها بشأن رفع أسعار خدمات الانترنت

أكد مدير عام الترخيص في وزارة الاتصالات بغزة، م. زياد الشيخ الديب، اليوم الخميس، أن وزارته لن تسمح لمزودي خدمات الأنترنت في القطاع بالتلاعب في الأسعار وبجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحًا أن الوزارة "ترفض أي اتفاق ما بين الشركات الرئيسية والشبكات المزودة بالأنترنت على سعر معين على اعتبار أنها أسعار تنافسية".

وقال الديب، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إنه "لم يطرأ أي تغيير على أسعار خدمات الانترنت"، مشدّدًا على أن وزارة الاتصالات "لن تسمح لأي شركة ببيع خدمات الأنترنت بأسعار أقل من سعر التكلفة وبهدف تدمير السوق".

وأضاف أن وزارة الاتصالات عقدت اجتماعًا ما بين الشركات المزودة وأصحاب الشبكات، أمس، وتباحثا وجهات النظر بشأم مساعيهما لعقد اتفاق يتعلق بأسعار خدمات الأنترنت، مشيرًا إلى أن الوزارة تبلور رؤية لوضع حل نهائي تضمن الحفاظ على أسعار مناسبة لهذه خدمات للمواطنين وبجودة أعلى.

وأشار مدير عام الترخيص، إلى أن الإشكالية قائمة ما بين الشركات الرئيسية المزودة للأنترنت اللاسلكي وعددها ثمانية مع أصحاب الشبكات اللاسلكية المنتشرة في الشوارع والاحياء بمناطق القطاع كافة، بخصوص رفع الأولى لأسعار خدماتها وهو ما قد يلحق الضرر بالأخير الذي قد يوصلهم إلى خسارة مالية.

وبيّن الديب، أن خدمات الأنترنت في القطاع مستقرة وبحالة جيدة، رغم تدمير الشبكات جراء شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حروبًا عدة على غزة المحاصر خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن الاحتلال ما زال يمنع إدخال الترددات وأجهزة الجيل الرابع للأنترنت إلى غزة، مضيفًا أن الجيل المعمول به حاليًا داخل القطاع، هو الجيل الثاني.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، في منشورات، عن اتفاق جرى داخل شركات الأنترنت بغزة لرفع أسعار الخدمات على الشبكات، وهو ما نفاه، مدير الترخيص في وزارة الاتصالات ، م. زياد الشيخ الديب.