3 شركات "إسرائيلية" تحتكر 2% من صفقات تصدير السلاح في العالم

قال موقع "زمان يسرايئل" الإسرائيلي، إنّ ثلاث شركات "إسرائيلية" تحتكر 2% من إجمالي صفقات تصدير السلاح في العالم.

ونقل الموقع، اليوم الخميس، عن "مركز أبحاث السلام" (سيفري)، ومقره في العاصمة السويدية استوكهولم، أنّ شركات "إلبيت" و"الصناعات الجوية" و"رفائيل" الإسرائيلية كانت ضمن قائمة تضم أكبر 100 شركة منتجة ومصدرة للسلاح في العالم، حيث زادت مبيعات الشركات الثلاث من السلاح خلال 2021 بنسبة 3%.

وبحسب المركز، حلّت "إلبيت" في المرتبة 28 بقيمة مبيعات 4,75 مليارات دولار، في حين حلّت شركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية" في المرتبة 38 بقيمة مبيعات 3.87 مليارات دولار، وشركة "رفائيل" في المرتبة 45 بقيمة مبيعات 3 مليارات دولار.

ولفت الموقع إلى أنّ تقرير المركز لا يشمل صفقات السلاح الكبيرة، التي وقعتها الشركات "الإسرائيلية" خلال العام الجاري.

وأشار إلى أنّ مخاوف الدول الأوروبية المجاورة لأوكرانيا ضاعفت من اعتمادها على السلاح "الإسرائيلي" ابتداء من شهر مارس/ آذار 2022، مما أسفر عن التوقيع على صفقات سلاح بحجم يفوق ما تم توقيعه في 2021.

وتوقع الموقع أن تسهم الحرب في أوكرانيا في تعاظم أنشطة شركات السلاح في العالم وضمن ذلك الشركات "الإسرائيلية".