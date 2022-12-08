الجهاد تنعي شهداء جنين وتؤكد أن مقاومتنا على عهد الشهداء

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيدها المجاهد طارق فوزي الدمج (29 عامًا) من مخيم جنين، والشهيد البطل: صدقي صدّيق زكارنة (29 عامًا) من مدينة جنين، والشهيد البطل: عطا ياسين الشلبي (46 عامًا) من بلدة قباطية بجنين بالضفة المحتلة، الذين ارتقوا برصاص العدو المجرم خلال اقتحام جنين فجر اليوم الخميس.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن هذه الدماء الشاهدة على بشاعة العدو وجرائمه، سوف تشعل مزيداً من وقود الانتفاضة في وجه الاحتلال، وينقلب عليه هذا العدوان هزيمة وانكسارا.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني ببركة دماء الشهداء وعزيمته وصموده، قادر على تجاوز كل المحن والضربات، وصد هذا العدوان وتدفيع المحتل ثمن جرائمه وإرهابه الذي يمارسه كل يوم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ونؤكد أن تصاعد إجرام العدو لن يكسر انتفاضتنا المتواصلة على امتداد الساحات.

وأشادت بسواعد مجاهدينا في كتيبة جنين - سرايا القدس، ومقاومي شعبنا الذين استبسلوا في التصدي لاقتحام الاحتلال، وضرب جنوده وآلياته، وندعو إلى مواصلة الاشتباك مع العدو، ليعلم أن استباحة دمنا لم يعد مجانياً وأن رد مقاومتنا قادم لا محال.

وتقدمت، بالتعزية والمباركة من عوائل الشهداء الكرام وعموم أهلنا في جنين الدم والشهادة، مؤكدين أننا أمام هذه الدماء الطاهرة على عهدهم أوفياء لهم مهما بلغت التضحيات حتى حرية شعبنا، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى.