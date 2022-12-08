"أرض السلام" تعلن توزيع 450 مساعدة نقدية للأسر الفقيرة بغزة

أنهت جمعية أرض السلام للتنمية والتطوير المجتمعي مشروعًا بتوزيع مساعدات نقدية على 450 عائلة من العائلات المحتاجة في قطاع غزة بقيمة 100 $ للعائلة الواحدة.

وبينت الجمعية أن مشروع التوزيع استهدف بعض الأسر في محافظات قطاع غزة.

كما بينت أن هذا المشروع تم تنفيذه بالتنسيق مع اللجان الحركية في محافظات قطاع غزة.

وثمّنت الجمعية، دور الجهات الداعمة في سبيل إنجاح هذه المشاريع الإغاثية، التي من شأنها تعزيز صمود أهلنا في قطاع غزة، مؤكدةً على أن المشروع تم بدعم وتمويل من مؤسسات صديقة.

ودعت الجمعية بضرورة مساندة ومساعدة الشعب الفلسطيني ودعم الأسر المهمشة لتعزيز صمودها في ظل ما يعانيه قطاع غزة من أزمات.