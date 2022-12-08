على وقع اشتباكات جنين: اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس ٨/١٢/٢٠٢٢، حملة اعتقالات واسعة، بعد اقتحام المدن والقرى في الضفة المحتلة، بالتزامن مع اقتحام جنين واندلاع اشتباكات عنيفة فيها وارتقاء ثلاثة شهداء.

و استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال كل من:

١. محمود النجار والد الشهيـ.د مجاهد النجار- سلواد شرق رام الله

٢. خالد النجار شقيق الشهيـ.د مجاهد النجار- سلواد

٣. زيد صبحي زيد- مخيم الجلزون شمال رام الله

٤. محمد الشني- مخيم الجلزون

٥. الصحفي عبد الرحمن حسان- بيت لحم

٦. المحرر خليل كنعان- مخيم عايدة شمال بيت لحم

٧. الشيخ سعيد أبو سنينة- الخليل

٨. محمد مرشد سلهب- الخليل

٩. المحرر روحي مرمش- نابلس

١٠. أمجد حسين مليطات- بيت فوريك شرق نابلس

١١. المحرر رائف عزام خطاطبة- بيت فوريك

١٢. المحرر أحمد درويش- نابلس

١٣. حسن حمايل- بيتا جنوب نابلس

١٤. مجاهد رشدي معلا- بيتا

١٥. باجس أبو كايد- جنين

١٦. خالد أبو الهيجا- جنين

١٧. جود صبوح- رام الله