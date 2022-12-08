على وقع اشتباكات جنين: اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس ٨/١٢/٢٠٢٢، حملة اعتقالات واسعة، بعد اقتحام المدن والقرى في الضفة المحتلة، بالتزامن مع اقتحام جنين واندلاع اشتباكات عنيفة فيها وارتقاء ثلاثة شهداء.
و استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.
فيما اعتقلت قوات الاحتلال كل من:
١. محمود النجار والد الشهيـ.د مجاهد النجار- سلواد شرق رام الله
٢. خالد النجار شقيق الشهيـ.د مجاهد النجار- سلواد
٣. زيد صبحي زيد- مخيم الجلزون شمال رام الله
٤. محمد الشني- مخيم الجلزون
٥. الصحفي عبد الرحمن حسان- بيت لحم
٦. المحرر خليل كنعان- مخيم عايدة شمال بيت لحم
٧. الشيخ سعيد أبو سنينة- الخليل
٨. محمد مرشد سلهب- الخليل
٩. المحرر روحي مرمش- نابلس
١٠. أمجد حسين مليطات- بيت فوريك شرق نابلس
١١. المحرر رائف عزام خطاطبة- بيت فوريك
١٢. المحرر أحمد درويش- نابلس
١٣. حسن حمايل- بيتا جنوب نابلس
١٤. مجاهد رشدي معلا- بيتا
١٥. باجس أبو كايد- جنين
١٦. خالد أبو الهيجا- جنين
١٧. جود صبوح- رام الله