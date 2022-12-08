كتيبة جنين تثأر للشهداء وتستهدف جنود الاحتلال وتحقق إصابات مباشرة

أعلنت كتيبة جنين –سرايا القدس اليوم الخميس 8/12/2022، إطلاق عملية الثأر لشهداء جنين بالضفة المحتلة، باستهداف آليات وقوات الاحتلال اقتحمت المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأكدت الكتيبة، أن مجاهديها يخوضون اشتباك عنيف ويستهدفون قوة لجيش الاحتلال بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص.

وشددت على أن العملية تأتي استمراراً في الرد على عملية الاغتيال الجبانة، حيث استهدفت كتيبة جنين تجمع آليات بعدد كبير من العبوات شديدة الإنفجار وتحقق إصابات مباشرة.

كما حاصرت كتيبة جنين آلية لقوات الاحتلال وتستهدفها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة وسماع صراخ الجنود.

واستشهد ثلاثة مواطنين، فجراً برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، بأن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحام جنين.

واقتحم جيش الاحتلال عدة مناطق في جنين؛ قبل أن تندلع مواجهات، لا سيما في منطقة الدوار الرئيسي.