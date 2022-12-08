بالفيديو ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنين واندلاع اشتباكات مسلحة

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، بأن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحام جنين.

واقتحم جيش الاحتلال عدة مناطق في جنين؛ قبل أن تندلع مواجهات، لا سيما في منطقة الدوار الرئيسي.

وقال شهود عيان" إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة اسعاف، وأن سائقها نجا من موت محقق.

من جهتها، قال صحيفة "يديعوت احرنوت" البرية: إنه وبمشاركة قوات من النخبة والوحدات السرية "المستعربين"، جيش الاحتلال نفذ عملية في مخيم جنين واعتقل 3 مطلوبين وقتل 3 آخرين خلال اشتباكات مسلحة.

بدورها، أكدت "سرايا القدس-كتيبة جنين"، أن مجاهديها حققوا اصابات مباشرة في جيش الاحتلال وسمعوا صوت صراخ الجنود.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.