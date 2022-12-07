مباشر قناة اون تايم سبورت ON Time Sports الآن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء 7-12-2022 وخلال الساعات المقبلة القليلة سيتم انطلاق مباراة الأهلي ضد غزل المحلة والزمالك ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ويستعد بالمقابل الملايين من المتابعين للفريقين العريقين من أجل مشاهدة هاتين المباراتان الناريتين وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة حتى يتمكن كافة جميع الزوار من متابعة تفاصيل المباراتان وسوف نضع بين ايديكم تردد القناة وتشكيلة المتوقعة وتوقيت انطلاقها ويترتب على جميع الأشخاص من الان المتابعة الكاملة حتى النهاية وقبل ان نبدأ نذكر الجميع أننا نضع في مقالات عدة كافة المواضيع والاهتمام التي يبحث عنها الجمهور وهي على النحو التالي:

مباشر قناة اون تايم سبورت الآن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرات تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية ON Time Sport 1 على القمر الصناعي نايل سات وهو التالي: تردد القناة: 11681. معدل الترميز: 27500. معدل الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. جودة المشاهدة: HD.

كما وضعنا لكم تردد قناة اوم تايم سبورت ON Time Sport 2 على القمر الصناعي نايل سات، تردد القناة: 10853. معدل الترميز: 27500. معدل الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. جودة المشاهدة: HD.

ويمكن لكم الآن ضبط تردد قناة اون تايم سبورت ON Time Sport 3 على نايل سات، تردد القناة: 12303. معدل الترميز: 27500. معدل الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. جودة المشاهدة: HD.

قناة اون تايم سبورت بث مباشر

بث مباشر الأهلي ضد غزل المحلة

وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة سوف تنطلق مباراة الأهلي ضد غزل المحلة على استاد الأخير وفيما يلي تشكيلة الأهلي. وفي حراسة المرمى يضم : علي لطفي. في خط الدفاع: أيمن أشرف – محمود متولي – كريم فؤاد – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم.

كما وجاء في خط الوسط كل من: محمد فخري – زياد طارق – محمد محمود – أليو ديانج، وفي خط الهجوم كل من: أحمد سيد غريب، علمًا أن هذه المباراة تأتي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز .

بث مباشر الزمالك ضد طلائع الجيش

وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ستنطلق مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش ، فيما تأتي التشكيلة على النحو التالي: محمد الشناوي ، علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني، وعمرو السولية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو- محمد شريف - أحمد عبد القادر.

وفي نهاية المقالة التي تحدث عنها مباشر قناة اون تايم سبورت ON Time Sports الآن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم الأربعاء 7-12-2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .