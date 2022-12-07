تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة غزل المحلة

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي على تشكيل فريقه الأقرب في مواجهة غزل المحلة ببطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم.



وشهدت تدريبات الأهلي الأخيرة تركيزا من كولر على إنهاء الهجمات بشكل جيد مطالبين اللاعبين بحسم اللقاء مبكرا.



كما فاضل السويسري بين مشاركة برونو سافيو بوسط الملعب على حساب محمد مجدي "أفشة" أو الدفع بالثنائي ونقل البرازيلي لمركز الجناح الأيسر، بجانب المفاضلة بين شادي حسين ومحمد شريف.



ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي



خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.



وسط الملعب: أليو ديانج وعمرو السولية وبرونو سافيو.



الهجوم: كريم فؤاد ومحمد شريف وأحمد عبدالقادر (محمد مجدي أفشة).



ويدخل الأهلي اللقاء متصدرا لبطولة الدوري حتى الآن بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات لعبها حتى الآن، فيما يأتي غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.