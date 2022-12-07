هازارد يعلن اعتزاله الدولي

أعلن إيدين هازارد، قائد منتخب بلجيكا، اعتزاله اللعب الدولي، عقب الخروج المبكر من مونديال قطر 2022.

وخرجت بلجيكا من مرحلة المجموعات لكأس العالم، بعد احتلال المركز الثالث خلف المغرب وكرواتيا، رغم أنها كانت ضمن الفرق المرشحة لتحقيق اللقب قبل انطلاق البطولة.

وأصدر هازارد، بيانا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال فيه: "الصفحة تغلق اليوم، شكرا لكم على حبكم، شكرا على دعمكم اللامتناهي، شكرا على كل السعادة المشتركة منذ عام 2008".



وأضاف: "قررت إنهاء مسيرتي الدولية، سأفتقدكم يا رفاق".



ولعب هازارد بقميص منتخب بلجيكا 126 مباراة، سجل خلالها 33 هدفا وصنع 36 أخرى.