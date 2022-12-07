ارتفاع طفيف بأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء 7/12/2022، بنحو طفيف بعد تراجع حاد تم تسجيله أمس، وتم تداول خام "برنت" دون مستوى 80 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 6 يناير 2022.

وبحلول الساعة 10:38 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.07% إلى 74.30 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" 0.16% إلى 79.48 دولار للبرميل.

وأمس أغلقت أسعار النفط على تراجع حاد إذ انخفض مزيج "برنت" بنسبة 4% في حين تراجع الخام الأمريكي بنسبة 3.5%.

ويأتي هبوط أسعار النفط في ظل مخاوف من أن يؤثر الركود الاقتصادي على الطلب العالمي على الذهب الأسود.