قائمة المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.. جدول مباريات ربع نهائي مونديال قطر 2022، اكتمل عدد المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع النهائي من كأس العالم 2022 بمفاجأة كروية من العيار الثقيل، وذلك بعدما أقصى المنتخب المغربي وهو العربي الوحيد المتبقي في مونديال قطر 2022، نظيره الإسباني بركلات الترجيح، بعدما بقيت نتيجة التعادل سلبية للإثنين طيلة أشواط المباراة الرسمية والإضافية، حيث انتهى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، وحان الآن دور الثمانية الكبار والتي من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، حيث تأهل ثمانية منتخبات إلى دور بع النهائي بانتظار منافسات شرسة حتى احراز اللقب العالمي.

ويهتم جمهور كرة القدم في جميع بقاع الأرض بمشاهدة جميع مباريات كأس العالم 2022، لاسيما وأنها وصلت إلى مرحلة حساسة، قائمة المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.. جدول مباريات ربع نهائي مونديال قطر 2022، وهي مرحلة ربع النهائي أو مرحلة الثمانية، وذلك بعد أن تأهل ثمانية منتخبات للمرحلة الحالية، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هي المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، وهم: المغرب والبرتغال لحقا أمس بركب المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022، التالية: هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، كرواتيا، والبرازيل.

وهناك ثمانية منتخبات تأهلت إلى دور الـ 8، من كأس العالم 2022، المنتخبات المتأهلة لدور الـ 8 من كأس العالم 2022 ومواعيد المباريات، حيث تبدأ مباريات دور الـ 8 في كأس العالم 2022 يوم الجمعة 9 ديسمبر ويستمر حتى السبت 10 ديسمبر على أن تلعب مباراتان في كل يوم من هذين اليومين، وسوف تنطلق أولى مواجهات ربع النهائي يوم الجمعة 9 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الخامسة مساءً بتوقيت مصر، أما آخر مباراة في هذا الدور، فستقام يوم السبت 10 ديسمبر 2022 وذلك في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

وسنرفق لكم أيضاً، ما هي المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العالم 2022، كما سنضع بين أيديكم مواعيد مباريات دور الثمانية أو ربع النهائي من كأس العالم 2022 في قطر، حيث إنه يوم الجمعة المقبل ستبدأ أولى مباريات دور ربع النهائي في كاس العالم 2022، هذا الجدول كاملا: -

يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022:

كرواتيا x البرازيل – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش

هولندا x الأرجنتين – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش

يوم السبت 10 ديسمبر 2022:

المغرب x البرتغال – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش

إنجلترا x فرنسا – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش

