جدول مواجهات دور ربع النهائي لبطولة مونديال قطر 2022م

يتزايد حماس عشاق كرة القدم في كافة أرجاء المجموعة لبطولة كأس العالم 2022، وهي النسخة التي حملت في طياتها حتى الآن الكثير من الإثارة والحماس.

ومع بداية الأدوار الإقصائية، بدأنا بالفعل في التعرف على الطريق نحو لقب النسخة الحادية والعشرين من منافسات بطولة كأس العالم، حيث بدأت تتضح ملامح المراحل النهائية من البطولة بالفعل.

ومع نهاية دور الـ 16، يزداد الحماس في ربع نهائي البطولة، بمباريات من العيار الثقيل، ليستمر المشوار حتى نهاية البطولة، بمعانقة اللقب الغالي.

جدول مواجهات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022م

يوم الجمعة:

‏🇧🇷 البرازيل Vs كرواتيا 🇭🇷

‏6:00م

‏🇦🇷 الأرجنتين Vs هولندا 🇳🇱

‏10:00م

‏ يوم السبت:

‏🇲🇦 المغرب Vs البرتغال 🇵🇹

‏6:00م

إنجلترا Vs فرنسا 🇫🇷

‏10:00م

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.