خلال ساعات: ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في الخليل

شهدت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال خلال ساعات.

ونفذ مقاومون مساء اليوم الثلاثاء، عمليتي إطلاق نار صوب قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن عمليتي إطلاق النار تزامنتا مع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة التي تشهد مؤخراً تصاعداً كبيراً في حدة الاشتباكات والمواجهات.

جاء ذلك بعد ساعات من عملية إطلاق نار، قرب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدتي حلحول وبيت أمر شمالي الخليل.

وتشير المعلومات إلى أن إطلاق النار صدر من مقاومين اثنين، واستهدف قوة عسكرية لجيش الاحتلال تواجدت في المنطقة.

وكانت بلدة بيت أمر، قد شهدت في 28 نوفمبر الماضي مواجهة عنيفة مع قوات الاحتلال تعطلت خلالها آليات عسكرية واندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر.

واستشهد يومها الشاب مفيد اخليل وأصيب آخرون من بينهم الأسير المحرر محمد أبو مارية الذي أصيب بجراح خطيرة.

وترتبط مستوطنة "كرمي تسور" بالعملية البطولية التي نفذتها كتائب القسام في الثامن من حزيران/ يونيو عام 2002م، تمكن خلالها المجاهد أحمد المسالمة من اقتحام المستوطنة وقتل مستوطنين اثنين وجندي صهيوني.

وبدأت مدينة الخليل في الأشهر الأخيرة بإعادة أمجاد مقاومتها، فقد نفذ الشهيد محمد الجعبري في 29 أكتوبر الماضي عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كريات أربع" أدت لمقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجراح خطرة.